جددت لجنة الانضباط المدرسي بوزارة التعليم ثقتها في طلابها ومعلميها وقادة المدارس وبالأسر لتفعيل الانضباط في الحد من الغياب في الأيام الأخيرة للدراسة، مع أهمية توزيع المنهج الدراسي على أسابيع الدراسة بشكل منتظم يضمن للطالب سهولة تدفق المعلومات، وللمعلم التوازن في عرض المنهج طيلة أيام الفصل الدراسي.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة برئاسة المستشار التعليمي الدكتور عبدالرحمن البراك ، وحضور ممثلي الإدارات المعنية حيث تمت مناقشة ماتم تنفيذه وفق خطة اللجنة، ومنها الزيارات الإشرافية للانضباط عبر الإشراف التربوي، كذلك ما تم من جهود توعوية وإرشادية للإدارة العامة للتوجيه والإرشاد ، كما استعرضت اللجنة آلية تسجيل الغياب في برنامج نور، وتفاعل الإدارات التعليمية في ذلك وطرق الاجتماع لأهمية ا لدور الذي تلعبه العلاقات العامة والإعلام في التوعية عبر الحملة الاعلامية التي تطلقها الوزارة خلال أيام عن أهمية الانضباط المدرسي وذلك من خلال منصاتها الإعلامية المختلفة، إضافة للدور المميز الذي قامت به قنوات عين التلفزيونية في ذلك.
وناقش الاجتماع خطوات المرحلة القادمة والتهيئة لها، من خلال ربط درجة الغياب بالمواد الدراسية ، ومناقشة آلية للتحقق من تدوين درجة الغياب بتقرير الطالب والطالبة، والإشادة بخطة إدارة تعليم مكة في متابعة الانضباط (تحفيز و محاسبة ) والتي سيسلط الضوء عليها أكثر في اجتماع اللجنة القادم.
كما استعرضت اللجنة ماتم طرحه على جدول الأعمال من مقترحات حيال تطبيق نظام البصمة، وعلاقتها بالانضباط المدرسي وأوصت بدراسة المقترحات المقدمة حيالها .
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