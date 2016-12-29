شارك معهد العاصمة النموذجي ممثلاً في قسم الموهوبين بالشؤون التعليمية في معرض أسبوع النزيل الخليجي الموحد الخامس تحت شعار (معاً لتحقيق الإصلاح )بمركز المملكة التجاري . وافتتحه نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض، معالي وكيل إمارة منطقة الرياض عبد الله مجدوع القرني وقام معاليه بزيارة لجناح المعهد في المعرض يرافقه سعادة مدير عام التعليم بمنطقة الرياض الدكتور عبدالله بن محمد المانع ونائب مدير عام السجون بالرياض وكان في استقبالهم رئيس قسم العلاقات العامة والإعلام التربوي الأستاذ سيف السبيعي ومشرف الإعلام التربوي بالمعهد الأستاذ محمد الشهري ومشرف الجناح الدكتور محمد المنيعير واستمع إلى شرح من الطلاب على محتويات الجناح . وفي نهاية زيارته أبدى إعجابه بما شاهده في الجناح وأثنى على الطلاب وطريقة شرحهم. وفي الختام دون معاليه كلمة في سجل الزوار
وأشار مدير عام معهد العاصمة النموذجي الأستاذ عادل بن ناصر الطخيم أن للمعهد العديد من المشاركات المجتمعية لأهميتها في توعية الشباب ولزيادة الإنتماء لوطنهم المعطاء ومن هذه المشاركات حملة التبرع بالدم (دماؤنا تفدي حنودنا ) وحملة شكركم واجب وهي موجهة لجنود الحد الجنوبي المنومين في المستشفى العسكري بالرياض .وذكر الطخيم أن كلية نايف للأمن الوطني أطلقوا لقب سفراء الأمن على طلاب المعهد أثناء زيارتهم للكلية ذكر ذلك مشرف الإعلام التربوي بالمعهد الأستاذ محمد الشهري.
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