عقدت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ممثلة بإدارة تعليم الكبار ( بنات ) لقاء حواريا للتوعية بمرض السكري والسمنة بمقر إدارة التعليم بالعزيزية ( القاعة المجددة) وذلك بالشراكة مع مستشفى حراء العام وكلية الصحة العامة والمعلوماتية بجامعة أم القرى برعاية وبحضور مساعدة المدير العام للشؤون التعليمية آمنة محمد الغامدي ومديرة الإدارة ميثال باعيسى ومديرة الإشراف التربوي لمياء بشاوري مع عدد من التربويات والدارسات بتعليم مكة.
وأبانت الغامدي في كلمة استهلالية لها أهمية مثل هذه اللقاءات في توعية الأمهات الدارسات وتبصيرهن بأضرار مرض السكري والسمنة بما أنهما من الأمراض المشاعة بين الناس مؤخرًا نظرًا لقلة التوعية الفردية تجاه ذلك، مبينة دور تعليم مكة وحرصه على عقد شراكات مجتمعية صحية تنشر ثقافة التوعية الاجتماعية من مخاطر هذه الأمراض، مؤكدة على ضرورة الندوات الحوارية حول أضرار مرض السكر والسمنة وفتح مجالات ذلك مع كافة منسوبي التعليم العام ومن ضمنهم الأمهات، مثمنة جهود إدارة تعليم الكبيرات إزاء ذلك وفي مقدمتهن مديرة إدارة تعليم الكبار ( بنات) ميثال بنت صالح باعيسى، شاكرة ومقدرة جهود الجميع التوعوية.
هذا وقد جاء اللقاء بهدف توعية الأمهات بمرض السكري وأضرار السمنة والحد من انتشار مرض السكري في المجتمع المحلي والتعريف بالخدمات الوقائية والعلاجية التي تقوم بها الوزارة في هذا المجال.
كما جرى خلال خلاله عقد ورش عملية للكشف عن مرض السكري وتثقيف الحاضرات بطريقة الوقاية من المرض قبل حدوثه، كما تم عمل معرض تثقيفي مصاحب للقاء، افتتحته مساعدة المدير العام يشمل على لوحات توعوية وإرشادية حول مرض السكري ومرض السمنة.
فيما استهدف اللقاء ٤٢٠٠ دارسة بتعليم مكة بنات .
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