أشاد مديرإدارة الإشراف التربوي بوزارة التعليم أ.ناصربن عبدالله اليمني،ومشرف العموم بالإدارة العامة للإشراف التربوي أ.عبدالرحمن آل مشعف بمبادرة مكتب التعليم بمحافظة خميس وذلك خلال إطلاعه على مضمون المبادرة لدى لقائه صباح اليوم، بوفد مكتب التعليم بخميس مشيط برئاسة مدير المكتب أ.سعيد آل سويد ومساعده للشؤون التعليمية د.سعيد ال ربيع وأخصائي التقويم أ.علي الزهراني حيث تم إطلاع إدارة الأشراف التربوي بالوزارة على مبادرة مكتب التعليم في منظومة الأداء الإشرافي ( نظام مؤشر) وقُدِّم عرض متكامل عن المبادرة التي لاقت استحساناً وثناء كبيراً من قبل مسؤولي الوزارة . من جانبه ذكرمدير مكتب التعليم أ.سعيد آل سويدبأن مكتب تعليم خميس مشيط حقق تقدما وأرقام قياسية فيمايخص التعليم على مستوى المملكة وماكان ليتحقق ذلك لولا دعم وتوجيه من سعادة مديرعام التعليم أ.جلوي آل كركمان ومساعده للشؤون التعليمية أ.سعدالجوني لدعمهم هذه المبادرة وجميع مايحتاج إلية مكتب التعليم . ￼
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