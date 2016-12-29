في إطار زياراته الميدانية لمتابعة سير العملية التعليمية بالمدارس فقد زار سعادة مساعد المدير العام للشؤون التعليمة بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة د.طلال الحربي صباح الأربعاء 29/3/1438 ثانوية ابن رشد للمقرارت -مكتب بحرة-واطلع على سير العملية التعليمية بالمدرسة وحضر درسا نموذجيا في تطبيق استراتيجيات التعلم النشط في مادة علم الأرض قدمه معلم المادة الأستاذ محمد الحارثي وشاركه الحضور المشرف التربوي الأستاذ نايف فؤاد منشي وقائد المدرسة الأستاذ غازي محمد الجهني وفي ختام زيارته قدم سعادته شكره وتقديره لقائد المدرسة وفريق العمل بها على جهودهم المتميزة وسجل ذلك في السجل الذهبي لكبار زوار المدرسة.
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