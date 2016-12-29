.
تلقى سعادة مدير مكتب التعليم بمحافظة بحرة بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة الأستاذ فيصل بن ذياب الحازمي خطاب شكر وتقدير من سعادة المدير العام للتعليم الأستاذ محمد بن مهدي الحارثي مبنيا على شكر وتقدير مدير عام النشاط الطلابي الأستاذ عبدالحميد بن أحمد المسعود على مشاركته الفاعلة في تصميم شعار اليوم الوطني للملكة العربية السعودية السادس والثمانين.
تهانينا لأبي عبدالله سائلين المولى أن يبارك في جهوده المبذولة لخدمة بلادنا الغالية وإلى مزيد من التألق والإبداع.
Copyright © 2016 www.m3llm.net All Rights Reserved.
حاصلة على ترخيص اعلامي رقم :ش1 1839
المشاركات والتعليقات المنشورة باسماء اصحابها او باسماء مستعارة لاتمثل الرأي الرسمي لصحيفةالتعليم الإلكترونية بل تمثل وجهه نظر كاتبها