في إجراء احترازي وضمن خطة الأمطار لعام1438 عقد صباح اليوم الأربعاء 29/3/1438 سعادة مدير مكتب التعليم بمحافظة بحرة الأستاذ فيصل بن ذياب الحازمي اجتماعا مع مندوب إدارة الدفاع المدني بمحافظة بحرةالرقيب نجد البركاتي بمكتب سعادته في تمام الساعة التاسعة صباحا وبحضور مساعده للشؤون التعليمية الأستاذ بندر المعبدي بشأن تحديد مواقع إيواء للمتضررين من الأمطار بمحافظة بحرة لاستخدامها في حالات الطوارئ حيث جرى الاتفاق مع الحازمي بتخصيص مدارس حكومية لمواقع إيواء المتضررين على أن يكون التنسيق معه مباشرة كما يكون التواصل مباشرة مع المندوب على مدار24ساعة وتم اختيار المدارس كالتالي:
١-سهل بن سعد الابتدائيةبحداء ٢-ناصر الدين الألباني المتوسطة ببحرة القديمة ٣-ابن رشد الثانوية ببحرة المجاهدين الجنوبية ٤-رجاء بن حيوة المتوسطة ببحرة المجاهدين الشمالية وعلى ذلك تم الاتفاق والتوقيع من قبل الطرفين.
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