في بادرة وفاء مؤثرة، بادر طالب في إحدى مدارس الزلفي على تقبيل رأس معلمه أمام زملائه الطلاب ، تقديرًا له وثناءً وفرحة له بعد أن رأه بعد رحلة طلاب سياحية ببريدة بمعرض رحلات الذي يقام بمنطقة القصيم ،يذكر أن المعلم راضي الزويد درس الطالب قبل 10 أعوام بمدرسة الملك فهد بالزلفي.
وتناقل مقطع فيديو يظهر طالب يقبل رأس معلمه ، فيما تبدو علامة الفرح والسرور ظاهرة بين الطالب ومعلمه وتناقلت وسائل التواصل الاجتماعية فيديو للطالب والمبادرة الرائعة.
- في بادرة وفاء طالب يقبل رأس معلمه بعد 10 أعوام
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