انطلقت مبادرة تلاحم وتراحم تزامنا مع ذكرى البيعة
كانت فكرة وحلم وبتظافر الجهود ودعم الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض للفكرة أصبح الحلم حقيقة على أرض الميدان التعليمي وانطلقت منسوبات المدارس والمكاتب التعليمية في منطقة الرياض لتحقيق رؤية وأهداف ورسالة المبادرة من خلال مئات الأنشطة الإنسانية التطوعية بالشراكة مع وزارة العمل والتنمية الإجتماعية .
والآن يستعد فريق المبادرة لحفل التكريم الذي سيقام في مدارس الجودة الأهلية ليتوج مجهود عامًا كاملًا من العطاء والبذل والتفاني في خدمة فئة غالية علينا
وقدمت الأستاذة إيمان الفريدي من إدارة نشاط منطقة الرياض والمشرفة على المبادرة شكرها وتقديرها لكل من ساهم في دعم المبادرة وتحقيق رسالتها والوصول إلى هذا المستوى من العمل التطوعي المميز والمنظم .
كما صرحت الأستاذة بدرية المطيري رئيسة وحدة نشاط الطالبات بشمال الرياض والعضو التنفيذي للمبادرة أن التجهيز للحفل الختامي يسير بشكل منظم وسيظهر بإذن الله في مستوى التطلعات المرجوة وبما يتناسب وحجم إنجازات المبادرة التي تحققت العام الماضي.
- تقيم حفلها الختامي بمدارس الجودة الأهلية
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