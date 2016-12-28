دشن معالي وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى اليوم حملة التبرع بالدم لأبطال الحد الجنوبي تحت شعار ( دماؤنا فداء أبطالنا) بالتعاون مع الخدمات الطبية بالقوات المسلحة في مدرسة الحجاز الابتدائية ، بحضور اللواء سليمان المالك مدير عام الخدمات الطبية بالقوات المسلحة .
حول ذلك قال معالي وزير التعليم إن المبادرة لهذه الحملة انبثقث من المدرسة كواجب وطني نشارك من خلاله أبناء الحد الجنوبي في أداء الواجب ونحن نتطلع أن تبادر المدارس الأخرى ومؤسسات التعليم الأخرى في الجهد ، وأكد العيسى على أهمية التكامل بين مؤسسات الدولة وقطاع التعليم الذي يفخر بإرسال هذه الرسالة المعنوية لأبنائنا في الحد الجنوبي، سائلا الله لهم التوفيق وأن يحمي بلادنا من كل مكروه .
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