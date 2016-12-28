أكد المدير العام للتعليم بجدة عبدالله بن أحمد الثقفي أن التميز صناعة ومعادلة يشترك فيها الطالب والمعلم والقيادات التعليمية لذلك لا ينسب التميز لشخص وإنما هو تميز مؤسسي شامل مشيدا بمن حاز على جائزة التميز الوزارية من منسوبي تعليم جدة كما حث المتميزين لمواصلة التميز ومثمنا جهود فريق العمل المؤسسي متمنيا للجميع التوفيق والسداد .
جاء ذلك خلال كلمة القاها اليوم ( الأربعاء ) في حفل تكريم الحائزين على جائزة التميز الوزارية في مختلف فئاتها واللجان العاملة فيها بحضور القيادات التعليمية وذلك بقاعة بلاتسو للاحتفالات وتخلل الحفل العديد من الفقرات التي تنوعت مابين القصائد الشعرية والأوبريتات الإنشادية والكلمات الخطابية كما تضمن الحفل تدشين مدير عام التعليم بجدة للشعار والتطبيق الخاص بمركز التميز المؤسسي وفِي ختام الحفل كرم الثقفي الحائزين على جائزة التميز ولجان الجائزة بالإضافة لتكريم الرعاة وعدد من الشعراء .
وفي الجانب النسائي وبحضور صاحبة السمو الاميرة لطيفة بنت ثنيان ال سعود قامت مساعدة المدير العام للشئون التعليمية نور باقادر بتكريم الفائزات والمحققات للتميز لأحد المراكز العشرة الأولى لجميع الفئات ، والمحققات لدرجة التميز 80% و ما فوق وأصحاب الملفات المشاركة في الدورة السابعة للجائزة وفريق التميز المؤسسي والداعمين والرعاة .
Copyright © 2016 www.m3llm.net All Rights Reserved.
حاصلة على ترخيص اعلامي رقم :ش1 1839
المشاركات والتعليقات المنشورة باسماء اصحابها او باسماء مستعارة لاتمثل الرأي الرسمي لصحيفةالتعليم الإلكترونية بل تمثل وجهه نظر كاتبها