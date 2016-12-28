نفذت إدارة تعليم الكبار بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة عصر اليوم الأربعاء 28 / 3 / 1438 هــ نشاط ” اختراق الضاحية بمناسبة اليوم العالمي لمرض السكري والسمنة تحت شعار ” صحتك سر سعادتك”بالشراكة مع جامعة أم القرى ومستشفى حراء العام ومختبر البرج
وشارك في السباق الذي انطلق في الرابعة والنصف عصراً أكثر من 300 دارس من مدارس تعليم مكة الليلية
حضر المارثون المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة الأستاذ محمد بن مهدي الحارثي ومساعد المدير العام للشؤون التعليمية طلال بن مبارك الحربي وعدد من ممثلي الجهات الحكومية والخاصة المشاركة في المناسبة.
وأكد المدير العام الأستاذ محمد بن مهدي الحارثي على أهمية الحفاظ على الصحة المثالية وممارسة الرياضة والاهتمام بنوعية الغذاء المناسب لبناء جسم صحي سليم والابتعاد عن الممارسات الغذائية الخاطئة مشيراً أن مثل هذه المناسبات داعم كبير للقضاء على داء السمنة والسكري وتُشجع على زيادة الوعي والثقافة لدى المجتمع بضرورة الاهتمام بالأمور الصحية وممارسة الرياضة .
وأوضح مدير تعليم الكبار بتعليم مكة فهد الشلوي ، أن الماراثون يقام بمناسبة الاحتفال باليوم بمناسبة اليوم العالمي لمرض السكري والسمنة وإشراك الدارسين في المناشط الرياضية، وتعزيز الصحة العامة لكبار السن من خلال رياضة المشي، وتحقيق المتعة والفائدة، وإخراج الدارس الكبير إلى أجواء رياضية جديدة ،مؤكداً بأن الهدف من وراء تنظيم مثل هذه البرامج توعية وتثقيف المجتمع بأن الرياضة صحة ووقاء للكثير من أمراض العصر وأيضا لبيان أهمية ممارسة الجميع للرياضة بصورة عامة والمشي بصورة خاصة لما لها من فوائد كثيرة على الصحة ، وأشار أن البرنامج يعد أحد البرامج التي تقدمها إدارة تعليم الكبار بتعليم مكة في التثقيف المجتمعي
وأشار أن مسافة السباق حوالي 2 كيلو متر تبدأ من مدرسة عثمان بن عفان الثانوية وحتى مبنى الإدارة العامة.
وثمن الشلوي لمدير عام التعليم بمنطقة مكة المكرمة ولمساعده للشؤون التعليمية على دعمهما لهذه المناسبة وللمهرجان الرياضي والاجتماعي الذي يستهدف الدارسين من تعليم الكبار بتعليم مكة، مقدماً شكره لجميع الجهات الحكومية والخاصة التي ساهمت في هذه المناسبة مثمناً لهم هذه المشاركة التي تعد شراكة مجتمعية لتحقيق الهدف من هذه البرامج الهامة.
هذا وقد كرم المدير العام ومساعده الفائزين في ماراثون المشي والجهات المشاركة والداعمة للفعاليات.
تجدر الإشارة أن معرضاً صحياً رافق الفعاليات ومحاضرة صحية تثقيفية
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