بدأت المدارس الابتدائية المشاركة بمشروع بحث الدرس بالادارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف بتنفيذ دروس البحث ضمن المشروع
حيث شارك أعضاء اللجنة الاشرافية وميسري الفرق ومشرفي التخصص بزيارة المدارس وحضور الدروس وتقييمها وتقديم الدعم اللازم لفرق البحث
والجدير بالذكير أن المدارس المطبقة للمشروع هذا الفصل الدراسي هي مدرسة أبي أيوب الأنصاري الابتدائية ومدرسة عبادة بن قيس الإبتدائية ومدرسة قيس بن عاصم الإبتدائية ومدرسة عثمان الثقفي الإبتدائية ومدرسة عقيل بن أبي طالب الإبتدائية
وذلك في تخصصات الرياضيات واللغة العربية والعلوم.
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