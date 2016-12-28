في إطار الزيارات الميدانية الأسبوعية زار سعادة المدير العام لتعليم الطائف الدكتور محمد بن حسن الشمراني مدرسة الغمير الابتدائية والمتوسطة التابعة لمكتب التعليم بجنوب الطائف، حيث التقى الشمراني بقائد المدرسة الأستاذ عبد العزيز الزايدي ومعلميها والطلاب، وشهد الشمراني بعض الحصص وناقش الطلاب، وتفقد مرافق المدرسة وفصل التربية الخاصة وغرفة المرشد الصحي ومركز مصادر التعلم. وفي نهاية الزيارة أعرب الشمراني عن شكره وتقديره لقائد المدرسة وجميع المعلمين متمنيا لهم دوام التوفيق والسداد.
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