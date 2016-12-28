نفذ مكتب التعليم بشمال جدة صباح اليوم الأربعاء دورة تدريبية للبرنامج الوطني الوقائي “فطن” تحت عنوان “وطني انتمائي” ، استهدفت جميع الميسرين في المدارس التابعة لمكتب الشمال تم توزيعهم على ثلاث مجموعات في مدارس اﻷندلس اﻷهلية .
وأشرف على التنسيق للدورة منسق برنامج فطن بمكتب الشمال المشرف التربوي تركي بن دخيل الله الحارثي ، في حين قام بمهمة التدريب نخبة من المدربين المعتمدين بتعليم جدة ، وهم أ. إبراهيم بابدر و أ. محمد الراشدي، و أ. عبدالرحمن المحمدي.
وشملت الدورة مجموعة من المحاور جاء من بينها التعرف على مفهوم الفكر الضال وأسبابه وتوضيح طرق المحافظة على الأمن الفكري والوقاية من الفكر الضال.
يذكر أن الإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة قد شرعت بتنفيذها في نفس اليوم لكافة مكاتبها ، للاستفادة منها بشكل أوسع ، لما لها من أهمية في تمكن “ميسر فطن” من تطبيق إستراتيجيات تربوية تسهم في وقاية الطلاب من الفكر الضال, والتعرف على هذا الفكر وأسبابه, مع التمييز والمقارنة بين الفكر الضال والفكر المعتدل, واكتشاف مدى تأثر الذات لدى أصحاب الفكر الضال وأبعاده واكتشاف طرق المحافظة على الأمن الفكري.
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