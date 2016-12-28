أوضح المشرف التربوي بمكتب تعليم شرق الدمام سعد بن عبدالعزيز الجويبر، أن تحسين الممارسات التعليمية والتعلمية في البيئة الصفية في المدارس من خلال تطوير أساليب تربوية تفاعلية وطرائق تعليمية تسهم في اندماج الطلبة في العملية التعلمية بفاعلية .
جاء ذلك خلال تقديمه للبرنامج التدريبي “التطوير المهني” لمعلمي التربية الإسلامية بمكتب تعليم شرق الدمام وبمشاركة المشرف التربوي هيثم بن فهد الخضير ، وبحضور عميد شؤون الطلاب بجامعة الإمام عبدالرحمن الفيصل سعد بن طارد الدوسري، وذلك بمركز مصادر التعلم بمدرسة أبي عبيدة بن الجراح المتوسطة بالدمام .
حيث تطرق الجويبر في البرنامج ، لنبذة عن مشروع” التطوير المهني ” من بداية فكرته إلى اكتمال صورته، ، أنواع الذكاءات المتعددة ، أنماط المتعلمين ، كذلك تم شرح وتطبيق الأساليب التدريسية الحديثة كالتعلم التعاوني ، والتواصل العلمي ، وحل المشكلات ، إضافة إلى لعب الأدوار ، والصف المقلوب ، والمحاضرة المعدلة ، وخرائط المفاهيم.
وفي ختام البرنامج التدريبي تشرف البرنامج بزيارة عميد شؤون الطلاب بجامعة الإمام عبدالرحمن الفيصل سعد بن طارد الدوسري حيث قام بتوزيع شهادة إتمام البرنامج التدريبي على المتدربين بحضور قائد المدرسة محمد بن سعود السبيعي والمدربين .
يذكر بأن برنامج ” التطوير المهني ” لمعلمي التربية يأتي ضمن خطة إدارة التدريب التربوي والابتعاث بتعليم الشرقية ، وبحضور ( 15 ) معلماً .
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