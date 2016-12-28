برعاية مساعد مدير مكتب التعليم ببحرة بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة الأستاذ بندر بن سعيد المعبدي اختتم يوم الثلاثاء 20/3/1438 برنامج قادر للعمل التطوعي في ثانوية ابن سيرين بحضور الأستاذ عطية القديمي مدير المشروع ومتابعة قائد المدرسة سمير البركاتي وقد تم تقويم جميع المبادرات والأعمال التي تم تنفيذها من قبل طلاب المدرسة
كما أنهى طلاب مدرسة ابن رشد الثانوية (برنامج قادر) للعمل التطوعي وذلك في يوم الأربعاء الماضي ١٤٣٨/٣/٢١ بإشراف شركة أروقة الدولية للأعمال التطوعية ومتابعة قائد المدرسة الأستاذ غازي الجهني وبدأوا في تنفيذ أعمال تطوعية
هذا وقد قام طلاب ثانوية صقر الجزيرة بتنظيم و ترتيب مواقف للسيارات أمام مدرستهم وتكريم ومساعدة أسرة أحدمرابطي الحد الجنوبي، وتقديم رعاية خاصة لأسرة سورية نازحة ضمن مشروع قادر التطوعي وبمتابعة مستمرة من قائد المدرسة شادي قهوجي
فيما لاتزال ورش العمل التي يقدمها مشروع قادر للعمل التطوعي بمدرستي ابن حزم وابن النفيس الثانوية مستمرة لتدريب الطلاب على تقديم أعمال تطوعية مميزة بمحافظة بحرة بدعم رائع من قائد ثانوية ابن حزم سعد المطيري وقائد ثانوية ابن النفيس محمد الثقفي.
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