نفذت مدرسة أبي هريرة الابتدائية بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة صباح الثلاثاء الموافق ٢٨ / ٣ / ١٤٣٨ بإشراف مباشر من قائدها الأستاذ علي بن أحمد باهيثم و مشاركة رائد النشاط الأستاذ ابراهيم الحازمي والأستاذ عادل خياط و الأستاذ مشاري الصبحي و٧٣ طالباً من متميزي ومتفوقي المدرسة ، زيارة لمصنع كسوة الكعبة المشرفة بمكة المكرمة بأم الجود وذلك ضمن البرامج التربوية الهادفة إلى غرس حب و وفاء الطلاب لهذا الوطن المعطاء كأحد أهداف رؤية المملكة العربية السعودية 2030 ، و التعرف على دور حكومة المملكة العربية السعودية في خدمة الحرمين الشريفين لإظهارها بأجمل حُلة في نظر زائري الحرمين الشريفين من حجاج و معتمرين على اختلاف أجناسهم و أعراقهم ، وتم خلال الزيارة التعرُف على مراحل صناعة كسوة الكعبة المشرفة . وفي نهاية الزيارة تم تكريم المعلمين و الطلاب المشاركين بالزيارة .
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