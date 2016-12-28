عقد برنامج تدريبي بعنوان( صناعة التميز في الميدان) لمدة ثلاثة ايام من يوم الاحدالموافق 12/3/1438هـ الى يوم الثلاثاء14/3و كان بحضور المساعدة للشؤون الطالبات د/ مها فراج الدوسري , وشارك في تنفيذ البرنامج التدريبي اعضاء لجنة جائزة التعليم التميز ، متمثلة بمنسقة التميز: أ/فوزية الغامدي , ومشاركة العضوات على مأتم الاتفاق عليه كلن فيما يخصه
أ/ جواهر الهزاني و ا /نوف المنيف و ا/ مي الجريسي وا/ سهام العنزان وا/ندى التميمي وا/ وفاء الغامدي , وكان اليوم الاول من البرنامج التدريبي مخصص للمرشحات اليوم الثاني والثالث لمنسقات المدارس , وتم في اليوم الاول
الجلسة الاولى: أ/ فوزية الغامدي
التعريف بالجائزة واهميتها وطريقة التوثيق وشرح الادلة وشرح المجالات بجميع الفئات
ا /فوزية الغامدي من قبل منسقة
بشرح مجالات التالية١- الادارة والمدرسة٢ – المعلم
وفي الجلسة الثانية لليوم الاول
قامت الاستاذة:جواهرالهزاني رئيسة وحدة الارشادالطلابي بشرح فئة( المرشد الطلابي)
أيضا في الجلسة الثانية من اليوم الاول
قامت الاستاذة: مي الجريسي رئيسة وحدة الرياضيات بشرح فئة الطالب
وفي الجلسة الثانية لليوم الاول تم شرح فئة(المشروع التطوعي )من قبل الاستاذة فوزية الغامدي
وقد كان اليوم الثاني والثالث مخصص لمنسقات المدارس واوضحت الاستاذة :فوزية الغامدي اهمية مهام المنسقة في المدرسة لنشر ثقافة التميز و اوضحت أيضا اهمية دور المنسقات في تحفيز كافة فئات التميز واعداد الملفات حسب المعايير والمجالات المطلوب أهمية العمل على إذكاء روح التنافس الشريف في التقديم والمشاركة في جائزة التعليم للتميز وبينت الهدف المبتغى والمطلوب من الجائزة لما لها من أثر فعال في تطوير البيئة التعليمية ,وقدكان يوم حافلا بالعطاء والتميز وقد ابداء الجميع اعجابهم وتقديرهم للبرنامج والمحتوى المقدم له.
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