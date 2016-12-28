ترأس المساعد للشؤون التعليمية رئيس اللجنة التنفيذية لبرنامج “فطن “الأستاذ ماطر بن عويد الظفيري لقاء منسقي “فطن” بمختلف المراحل الدراسية بتعليم حفر الباطن .
وأكد الظفيري خلال اللقاء أهمية البرنامج وما يهدف إليه من حماية للطلاب ، وغرس للقيم النبيلة وروح المواطنة الصالحة لديهم .
واستعرض منسق برنامج فطن بتعليم حفر الباطن الأستاذ عودة الدبسا أعمال البرنامج الوطني فطن بالإدارة ، حيث تمت مناقشة العديد من الموضوعات المتعلقة بالخطة التشغيلية للبرنامج ومهام المنسقين في المدارس وخطة التدريب لهذا العام وتدريب طلاب المدارس بشتى مراحلها ، والتأكيد على استعداد الجميع لبذل كل ما في وسعهم لإنجاح البرنامج وفق ما خطط له .
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