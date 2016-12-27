أعلنت وزارة التعليم نتائج المرشحين والمرشحات لجائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز للدورة ١٩ في الإدارات التعليمية وفي جهاز الوزارة على مستوى المملكة.
هذا وقد رُشح من الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة على فئة المدرسة والإدارة المدرسية ثانوية مدرسة الحسين بن علي، أما فئة المعلم رُشح كل من علي بن خلف الزهراني وهدى بنت هليل اللحياني وزكية بنت سهل اللحياني، فيما رُشح بفئة الطالب، الطالبة شهلاء بنت عبدالله المالكي.
هذا وتأتي رؤية الجائزة بالريادة في قيادة تميز الأداء التعليمي ورعاية الموهوبين. ورسالتها الارتقاء بالأداء التعليمي ورعاية الموهوبين من خلال أفضل البرامج المحلية
والعالمية للتنافس والتعاون الايجابي مما يسهم في بناء مجتمع تعليمي متميز.
وتهدف الجائزة إلى الارتقاء بمستوى الأداء والإبداع والإجادة في مجال التربية والتعليم، تشجيع روح المبادرة والابتكار والتميز في جميع المجالات العلمية والأدبية، المساهمة في توفير بيئة وظروف تربوية وتعليمية حديثة ومتطورة ومشجعة للابتكار والريادة والتميز، تكريم كافة الفئات والجهات ذات العلاقة بقطاع التربية والتعليم من المؤسسات والأفراد الذين يقدمون إنجازات وإبداعات متميزة.
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