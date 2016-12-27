حصدت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ممثلة بإدارة نشاط الطالبات في مسابقة ( تحدي جودة البيانات ) الخاصة ببرنامج جلوب البيئي تحت إشراف مديرة إدارة نشاط الطالبات جميلة القليطي ومنسقة برنامج جلوب البيئي ميساء شافعي عارف.
حيث حصلت المدارس الفائزة على شارة على صفحتها من وكالة ناسا الفضائية ولقد فازت كلاً من المدارس التالية:
١- ( ث / ٤٥ ) قائدة المدرسة ( هند الغامدي ) ومعلمة جلوب البيئي في المدرسة ( حنان الشهري )
٢- ( ث / ٢٤ ) قائدة المدرسة ( وفاء المنابري ) ومعلمة جلوب البيئي ( آمينه الاحمدي )
٣- ( م / ٧٧ ) قائدة المدرسة ( سميرة الحازمي ) ومعلمة جلوب البيئي ( جميله الوذيناني )
والمقصود بمسابقة تحدي إدخال البيانات هي الدراسات العملية التي تقوم بها المدرسة في تطبيق البروتوكولات :
١- بروتوكولات الغلاف الجوي ( الهواء )
حيث تقمن بها الطالبات يوميا من خلال الدراسات العلمية ( قياسات : غطاء الغيوم ونوعها ، درجة حرارة الهواء ، إندفاع الهواء ، درجة الحموضية Ph
٢- بروتوكولات ( الماء )
حيث تقمن بها الطالبات أسبوعيا من خلال الدراسات العلمية قياسات : درجة الشفافية للماء ، درجة الحرارة ، إذابة الأكسجين في الماء ، درجة الحموضية ph ، درجة الموصليه ، درجة الملوحة ، القلويه ، محتوى النترات ، محتوى النيتروجين .
٣- بروتوكولات ( التربة )
حيث تقمن بها الطالبات يوميا : قياس رطوبة التربة ، قياس معدل ترشيح وتسرب الماء في التربة .
أسبوعي : قياس درجة حرارة التربة على بعد من سطح الأرض.
شهري : قياس رطوبة التربة على أعماق عميقه وفي مواقع مختلفة من سطح الأرض ، قياس رطوبة التربة على أعماق ومواقع مختلفة من سطح الأرض ، قياس مع الترشيح أو تسرب الماء في التربه على أعماق كبيرة .
ويعد برنامج جلوب البيئي أحد البرنامج التي تهتم بها وزارة التعليم والذي يتضمن إيجاد فريق بحثي يتكون من طالبات ومعلمات لتعزيز وتنمية مهارات البحث العلمي لدى الطلبة من خلال التدريب و التأهيل والممارسة الفعلية للأنشطة العلمية البيئية وفقاً لأحدث ما وصلت إليه الاستراتيجيات والنظريات التربوية الحديثة وباستخدام أجهزة و معدات خاصة لإجراء التجارب وجمع البيانات والمشاهدات وذلك في خمسة بروتوكولات مختلفة هي ( الماء- التربة- المناخ- الغلاف الجوي و الغطاء النباتي).
و بهذه المناسبة قدمت مساعدة المدير العام للشؤون التعليمية الأستاذة آمنه محمد الغامدي شكرها و تقديرها للطالبات ولجميع المدارس المشاركة في البرنامج و لأسرة نشاط الطالبات ولمديرة نشاط الطالبات جميلة القليطي على الجهود التي أثمرت في إبداع و تميزالطالبات في جميع المحافل وأكدت على أن هذا التميز يضاف لإنجازات التعليم في منطقة مكة، فهنيئاً للوطن هذا الإنجاز ومبارك لطالبتنا هذا الفوز ولمدارس برنامج جلوب البيئي ولتعليم مكة هذا التميز الغير مستغرب برعاية وتوجيهات قائد مسيرتها التعليمية .
Copyright © 2016 www.m3llm.net All Rights Reserved.
حاصلة على ترخيص اعلامي رقم :ش1 1839
المشاركات والتعليقات المنشورة باسماء اصحابها او باسماء مستعارة لاتمثل الرأي الرسمي لصحيفةالتعليم الإلكترونية بل تمثل وجهه نظر كاتبها