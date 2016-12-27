نفذت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ممثلة بقسم العلوم الشرعية اليوم الثلاثاء ٢٨ / ٣ / ١٤٣٨ هـ الملتقى التربوي ”المنهجيات الداعمة لتعلم مقررات العلوم الشرعية ”حصانة فكرية ومهارات آدائية بحضور مديرة إدارة الإشراف التربوي لمياء عبدالعزيز بشاوري ورئيسة قسم العلوم الشرعية خضرة محمد الشنقيطي مع عدد من القيادات التربوية بتعليم مكة بنات.
واستهدف اللقاء معلمات العلوم الشرعية وذلك بهدف تبصير معلمات القرآن بالمنهجيات الداعمة لتعلم القرآن و تزويد المعلمات بمهارات تدريس القران الكريم وتوظيف تطبيقات الأجهزة الذكية في تعلم القرآن وتحقيق التعلم النوعي للقرآن الكريم وتطوير مهارات المعلمة في تجويد القرآن الكريم.
هذا وجرى خلال الملتقي عقد ورشة تربوية تم مناقشة منهجية تدريس القران الكريم من خلالها وعرض التجارب الداعمة لتدريس القرآن وإتقان التعليم في حصص القران دعم التعلم بما يحقق تجويد مخرجات التعلم وتوظيف تطبيقات الأجهزة الذكية المعتمدة رسميا في تعلم القران توظيفا صحيحا وتطوير مهارات المعلمات في تدريس القران وتجويده بالالتحاق بالبرامج التدربية والدروس التطبيقية والعناية بتلاوة النصوص القرآنية تلاوة صحيحة مجودة عندالاستدلال في فروع العلوم الشرعية.
حيث قدمت المعلمة سميرة الحربي بالابتدائية ١٤٣ من مكتب الوسط تجربة اقرأ وارتق، فتلتها المعلمة عائشة عبده مجرشي من المتوسطة تق الصديق بمكتب الجنوب بعرض منهجية تدريس القرآن الكريم، فتتجربة الصوت الشادي ب الابتدائيةتق 4 والمعلمة مريم الحربي مكتب الشرق ثم التطبيقات الداعمة للتعلم في مقرر القرآن الكريم للمعلمتين
ثريا فلاته بالابتدائية 135 بمكتب الغرب ونوال عقلان بمكتب الوسط.
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