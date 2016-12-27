حصلت الأستاذة مها بنت سعيد الغامدي من منسوبات إدارة التعليم بالطائف على درجة الماجستير في تخصص المناهج وطرق التدريس بتقدير ممتاز من جامعة أم القرى في رسالتها المعنونة ب:
فاعلية استخدام إستراتيجية التعلم المقلوب في تنمية مهارات التعلم الذاتي والتحصيل الدراسي في مقرر الدراسات الاجتماعية والوطنية لطالبات المستوى الأول بالتعليم الثانوي في مدينة الطائف.
وتتقدم “صحيفة التعليم” بخالص التهاني والتبريكات لـ”الغامدي” .
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