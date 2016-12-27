.
يرعى المدير العام للتعليم بجدة عبدالله بن احمد الثقفي صباح غد الاربعاء بقاعة بلاتسو حفل تكريم الفائزين من منسوبي تعليم جدة بجوائز التميز لجائزة التميز الوزارية للتعليم بالاضافة لتكريم المشاركين والمساهمين في بناء منظومة التميز المؤسسسي للإدارة العامة فيما تتزامن مع الفعاليات تكريم الفائزات بذات الجوائز برعاية مساعد مدير التعليم للشئون التعليمية ( بنات ) نور باقادر وحضور صاحبة السمو الأميرة لطيفة بنت ثنيان آل سعود.
Copyright © 2016 www.m3llm.net All Rights Reserved.
حاصلة على ترخيص اعلامي رقم :ش1 1839
المشاركات والتعليقات المنشورة باسماء اصحابها او باسماء مستعارة لاتمثل الرأي الرسمي لصحيفةالتعليم الإلكترونية بل تمثل وجهه نظر كاتبها