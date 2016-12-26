اعتمدت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة تطبيق جدول التوقيت الزمني لليوم الدراسي للمدارس المشتركة ( الصباحية والمسائية ) وذلك اعتبارًا من يوم الاثنين الموافق ٢٧ / ٣ / ١٤٣٨ هـ حيث يبدأ اصطفاف الطابور الصباحي في التوقيت الصيفي والشتوي معًا من الساعة ٧ صباحا إلى الساعة ١٥ : ٧ فيما تبدأ الحصة الأولى من الساعة ١٥ : ٧ صباحًا ويكون الانصراف الساعة ٢٥ : ١٢ مساءً.
ويبدأ الطابور المسائي من الساعة ٥٠: ١٢ فيما تبدأ الحصة الأولى الساعة ١ بينما يكون الانصراف الساعة ٦:١٥ مساءً.
وأهاب المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة الأستاذ محمد بن مهدي الحارثي على مكاتب التعليم والمشرفين التربويين متابعة تنفيذه وتدوين الملاحظات الميدانية تجاه ذلك، وفي حال نجاحها سيتم تعميمها على بقية المدارس الأخرى العام القادم كمرحلة أخرى، شاكرا للجميع العناية والاهتمام.
Copyright © 2016 www.m3llm.net All Rights Reserved.
حاصلة على ترخيص اعلامي رقم :ش1 1839
المشاركات والتعليقات المنشورة باسماء اصحابها او باسماء مستعارة لاتمثل الرأي الرسمي لصحيفةالتعليم الإلكترونية بل تمثل وجهه نظر كاتبها