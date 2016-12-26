عقد مجلس إدارة صندوق التعليم العالي الجامعي اجتماعه الثالث والعشرين، والرابع للعام المالي 2016م، وذلك برئاسة معالي وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى، وعضوية مجلس الإدارة الجديد والذي تم تشكيله لدورته السادسة في شهر محرم الماضي.
وأوضح الأمين العام للصندوق أمين مجلس الإدارة الدكتور عبد الله بن عبد الرحمن الشويعر أن مجلس الإدارة اتخذ عددا من القرارات التي شملت الموافقة على تمويل ستة مشروعات جامعية مختلفة بثلاثين مليون ريال تقريباً، واعتماد التقرير السنوي للصندوق للعام المالي 2015م، وقد وافق المجلس أيضاً على عدد من التوصيات الخاصة بأنشطة الصندوق الاستثمارية والتي تهدف إلى تعزيز العوائد من استثمارات الصندوق وفق استراتيجية استثمارية للسنوات الخمس القادمة بإذن الله.
وأشار الدكتور الشويعر إلى أن هذا التوجه يأتي بالتوازي مع أهداف رؤية المملكة 2030 والتي من أهدافها تنويع مصادر الدخل للمؤسسات الحكومية ، موضحاً أن الصندوق ومنذ إنشائه في عام 2000 مول أكثر من خمسمائة مشروع جامعي بأكثر من ملياري ريال استفادت منها جميع الجامعات، وأشار الى أن مجلس الإدارة يحرص دائماً على الاستفادة القصوى من كافة الموارد التي حددها النظام الأساسي للصندوق وذلك من خلال تطوير مشروعات استثمارية ذات مردود اقتصادي مجدي تعود بالنفع في المقام الأول لتلبية المتطلبات التمويلية للجامعات وتنويع مصادر الدخل لها.
ونوه بما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين – أيَّده الله – من عناية ودعم منقطع النظير لدفع مشروعات التنمية في الوطن الغالي ولا سيما المنظومة التعليمية ، وثمن د. الشويعر الحرص والمتابعة التي يجدها الصندوق من معالي وزير التعليم رئيس مجلس الإدارة، وأعضاء المجلس من أجل أن يكون رافداً لاستدامة برامج ومبادرات هذه المنظومة.
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