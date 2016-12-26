نظمت مدارس الرسالة الأهلية الابتدائية التابعة لشركة آفاق التعليم بالرياض بطولة السداسيات لكرة القدم بمشاركة كلاً من ابتدائية حماد بن سلمة وابن حبان وهلال بن أمية والحرمين والمبرد , وذلك ضمن أنشطتها في المجال الرياضي والذي يعنى بالنشاط البدني وتعزيز الصحة .
من جانبه ذكر قائد المدرسة الأستاذ فهد بن عبيد الكلثم أن إقامة مثل هذه الأنشطة يغرس في نفوس أبنائنا الطلاب قيمة التعاون والحوار مع زملائهم من المدارس الأخرى ويعزز روح التنافس الشريف.
مقدماً شكره لمشرف التربية البدنية الأستاذ عبدالحكيم الشدوخي وللمدارس المشاركة على حضورهم ومشاركته التي أدت في الختام إلى نجاح البطولة ,يذكر أنه قد حصل على كأس البطولة ابتدائية ابن حبان والمركز الثاني من نصيب ابتدائية حماد بن سلمة .
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