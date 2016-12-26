اعتمد مدير عام التعليم بمنطقة عسير الأستاذ جلوي بن محمد آل كركمان، تشكيل أعضاء المكتب التنسيقي للاتحاد السعودي للرياضة المدرسية بتعليم المنطقة ، والتي تُعنى بالتنسيق مع الاتحاد السعودي للرياضة المدرسية باكتشاف المواهب في الجانب الرياضي بالمدارس .
وجاء تشكيل اللجنة المكونة برئاسة مساعد المدير العام للشؤون التعليمية الأستاذ سعد الجوني ، وعضوية كل من مدير إدارة النشاط الطلابي الأستاذ أحمد حاضر نائباً للرئيس ، ورئيس قسم التربية البدنية الأستاذ عبدالله العلكمي عضوا ، ومشرف النشاط الرياضي الأستاذ أحمد معلوي عضوا ، ومشرف التربية البدنية الأستاذ حسن آل ثابت عضوا ، ومعلم التربية البدنية الأستاذ محمد الشهري منسق تقني فني.
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