أوصت لجنة تحكيم الأعمال المسرحية الطلابية في ختام المنافسات مؤخرا بمسرح الإدارة العامة للتعليم بعسير ،بضرورة توافق العروض مع البيئات المحلية ،وأن تحاكي منجزاتنا الوطنية ,وأن تعطى اللغة العربية الفصحى محلها في النصوص المسرحية المقدمة , إضافة إلى المطالبة بإنشاء مراكز للتأهيل المسرحي ،والعمل وفق آليات جديدة لإعداد الممثل .
وكانت لجنة التحكيم أعلنت نتائج المنافسات المسرحية والتي شاركت فيها ” 9″ إدارات تعليمية ، حيث حقق فريق مسرح تعليم محافظة جدة المركز الأول عن أفضل عرض مسرحي متكامل أول عن مسرحية “رتوش” ، فيما حل تعليم عسير ثانيا في أفضل عرض متكامل ثاني عن مسرحية “توهان” , ليتأهلا بذلك للتصفيات النهائية على مستوى المملكة بجدة .
كما حصل تعليم نجران على جائزة أفضل ديكور مسرحي , وحاز تعليم عسير على جائزة أفضل إضاءة , وتعليم جدة على جائزة أفضل مؤثرات صوتية ,و أقرت لجنة التحكيم جائزة لأفضل ثلاثة ممثلين حيث فاز الطالب أحمد كيسان من تعليم المخواة بجائزة أفضل ممثل أول ، والطالب عبدالله آل هادي من تعليم عسير كأفضل ممثل ثان، و الطالب هادي القرني من تعاليم جدة كأفضل ممثل ثالث , فيما فاز بجائزة أفضل إخراج مسرحي الأستاذ عبد الله اليامي من تعليم جدة عن مسرحية “رتوش” وفاز الكاتب عبد الرحمن الزهراني من تعليم المخواة بجائزة أفضل نص مسرحي عن مسرحية ” قناديل” .
كما شهد الحفل تقديم جوائز تقديرية تشجيعا للإدارات المشاركة والممثلين ،حيث حصل تعليم حفر الباطن على جائزة تقديرية الفريق الواعد , فيما حقق الطالب محمد غرم عبد الله من تعليم محايل جائزة تقديرية أفضل ممثل, وحصل تعليم نجران على جائزة تقديرية أفضل عمل جماعي عن مسرحية “صوت الحجارة” ,وذهبت جائزة أفضل نص مسرحي تقديرية للكاتب يحي العلكمي عن نص “بياض”.
بدوره كرم المساعد للشؤون التعليمية بتعليم عسير الأستاذ سعد الجوني اللجان المشاركة وفرق العمل ، وذلك بحضور مدير عام النشاط الثقافي بوزارة التعليم الأستاذ عبد الرحيم الدوس .
Copyright © 2016 www.m3llm.net All Rights Reserved.
حاصلة على ترخيص اعلامي رقم :ش1 1839
المشاركات والتعليقات المنشورة باسماء اصحابها او باسماء مستعارة لاتمثل الرأي الرسمي لصحيفةالتعليم الإلكترونية بل تمثل وجهه نظر كاتبها