بحضور مدير عام معهد العاصمة النموذجي الأستاذ عادل بن ناصر الطخيم ومساعديه وبعض القيادات التربوية ومندوبي الإدارة العامة للدفاع المدني ومرور منطقة الرياض أقامت الشعبة 303بالقسم الثانوي فعاليات يومها الاجتماعي تحت شعار ( سلامتك تهمنا ) من منطلق الحرص على سلامة الطلاب وتوعيتهم حيث يهدف إلى تنمية حب الوطن عند الطلاب من خلال تقدير الدور المهم للدوائر الحكومية التي تختص بالسلامة ولتعزيز جانب العمل التطوعي من خلال حث الطلاب على التعاون مع رجال الأمن لأداء رسالتهم .
حيث كان في استقبالهم :القائد التربوي الأستاذ عبدالعزيز الجويزع ومنسوبو القسم واتجه الجميع للخيمة المعدة للفعاليات التي اشتملت على العديد من المسابقات الثقافية والكلمات الترحيبية ثم تناول الجميع وجبة الإفطار .
بعد ذلك افتتح الطخيم المعرض المصاحب الذي احتوى على العديد من الأركان ومنها جناح الأذكار للطالب محمد الفيفي ثم جناح فريق ساعدني الخيري وهو فريق تطوعي يقدم العديد من الخدمات المجانية للمتعطلين في الطرق وكان في استقبالهم الأستاذ عبدالله إبراهيم ثم اتجه الضيوف الى جناح الدفاع المدني بحضور الرائد عبدالرحمن العاصمي حيث قدم أفراد الدفاع المدني شرحا عن مهام السلامة وكيفية التعامل مع بعض الحوادث اليومية ثم جناح المرور حيث تم التطرق إلى وسائل السلامة وضرورة استخدام حزام الأمان وبعد ذلك جناح الوحدة الصحية المدرسية بالمعهد حيث رحب بهم الأستاذ عبدالله الدخيل وقدم شرحاّ عن أهمية معرفة الإسعافات الأولية واحتوى الجناح على العديد من النشرات التوعوية وبعد ذلك انتقل الضيوف إلى جناح السعرات الحرارية والسكر حيث قدم الطلاب مجسماً لبعض المشروبات ونسبة السكريات فيها , ومن الفعاليات التي قُدمت خلال هذا اليوم الاجتماعي دورة بعنوان (السلامة في المختبر ) للأستاذ عبدالله الشهري
وقدم الجويزع شكره وتقديره لمدير عام المعهد وللضيوف الكرام على دعمهم للطلاب وكذلك الشكر لطلاب الشعبة 303 ورائدهم الأستاذ محمد الدريس ولرائد النشاط الأستاذ سالم بانقيطة وكافة منسوبي القسم ,وفي ختام المعرض قدم الطخيم شكره للجميع وخاصة للإدارة العامة للدفاع المدني بالرياض وكذلك للإدارة العامة للمرور بالرياض لمشاركتهم الفاعلة ,ذكر ذلك محمد الشهري مشرف الإعلام التربوي بالمعهد.
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