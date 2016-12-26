أعلنت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير عن بدء ترشيح معلميها للمشاركة في الحملات الصيفية للتوعية ومحو الأمية خلال الصيف المقبل، في عدد من مناطق المملكة .
وأوضح المدير العام للتعليم في المنطقة الأستاذ جلوي آل كركمان أن الترشيح مقتصر على معلمي الصفوف الأولية في تخصصي اللغة العربية والتربية الإسلامية ، ولا تقل خدمة المرشح عن خمس سنوات منها سنتان في تدريس الصفوف الأولية ، وألا يكون قد سبق له الترشح قبل ذلك في برامج أخرى من هذا النوع قبل ،وألا يقل تقديره عن ممتاز لآخر سنتين ، وأن يجتاز الفحص الطبي ، وأن تكون لديه إسهامات متميزة ، ويتعهد بالعمل في أي موقع يتم توجيهه إليه .
من جهته أوضح مدير إدارة تعليم الكبار الأستاذ عبدالله آل صميع أنه يتعين على قادة المدارس ترشيح معلم من كل مدرسة ، على أن يتم رفع الاستمارات قبل يوم الاثنين السابع والعشرين من شهر ربيع الأول الجاري .
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