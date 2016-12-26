احتفى معهد العاصمة النموذجي باليوم العالمي للغة العربية الذي يوافق 18 من ديسمبر وكان هذا العام تحت شعار (تعزيز انتشار اللغة العربية )حيث أقيمت ندوة شارك فيها مساعد المدير العام للشؤون التعليمية الدكتور محمد بن ناصر الخليف بورقة عمل بعنوان( تنمية الإبداع اللغوي) أما مشرف اللغة العربية الأستاذ خالد بن صالح الحجيلان فكانت ورقة العمل التي قدمها بعنوان (العسر القرائي والكتابي)وشارك الأستاذ بندر بن محمد الحيدر بورقة عمل بعنوان(تنمية المهارات اللغوية لطلاب المرحلة الثانوية) .أما في الأقسام التعليمية تنوع الاحتفال ما بين عروض وحوارات وفقرات تلوين و رسومات الخط العربي بالإضافة إلى مجسمات تحمل الشعار و عبارات الاعتزاز والفخر باللغة العربية ودورات تدريبية، ففي القسم الابتدائي وتحت إشراف القائد التربوي مسفر الزهراني وبمتابعة من النشاط الطلابي بالقسم قدم الأستاذ عبدالرحمن البشري محاضرة عن آداب اللغة العربية وكذلك قُدمت ندوة بعنوان (جميعنا لرفع قيمة لغتنا) نفذها الأستاذ محمد الزهراني أما في القسم المتوسط وتحت إشراف قسم التوعية الفكرية والنشاط الطلابي أقيمت عدة فعاليات للاحتفال باليوم العالمي للغة العربية برعاية قائد القسم الأستاذ محمد بن شبيب الفهيد. تخلل البرنامج تلوين الكلمات والصور الهادفة وتواقيع معبرة للطلاب وإلقاء القصائد والأناشيد أما في روضة الأمير سلطان بن محمد فكان هناك احتفال بهذه المناسبة اشتمل على مجسمات للغة العربية وحروفها وأناشيد للبراعم وقد وزعت مطويات وصور معبرة وبعض المشاهد التمثيلية للاعتزاز بلغتنا العربية تحت إشراف قائدة الروضة منى الجساس التي وجهت شكرها لمنسوبات الروضة على الجهود المبذولة .
وأشار الأستاذ عادل الطخيم مدير عام المعهد إلى أهمية هذه اللغة لأنها لغة القرآن الكريم واللغة التي نتحدث بها ويجب علينا المحافظة عليها والحرص على التحدث والتخاطب بها في جميع الأوقات , ذكر ذلك مشرف الإعلام التربوي بالمعهد محمد الشهري.
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