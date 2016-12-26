رأس مساعد مدير عام التعليم للشؤون المدرسية بعسير عبدالرحمن عوضة أمس ، اجتماعا ضم كوادر من أعضاء هيئة التدريس في كلية التربية بجامعة الملك خالد ، ,ومدير إدارة شؤون المعلمين محمد آل عثمان ومشرفي القسم . .
وأوضح المشرف التربوي في إدارة شؤون المعلمين علي العلكمي أن المجتمعين أقروا آلية توزيع الطلاب المتدربين من الكليات التربوية في الجامعة على المدارس ، من خلال برنامج إلكتروني يُعنى بتوزيعهم على قطاعات أبها وخميس مشيط وأحد رفيدة بشكل عادل ووفقا للاحتياج .
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