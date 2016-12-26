أطلقت الابتدائية الثانية بتعليم نجران مشروعها الخيري ( على الخير أعوانا ) لتأمين الكسوة الشتوية لنزيلات السجن بالمنطقة ، وذلك تزامنًا مع أسبوع النزيل الخليجي الخامس تحت شعار «معًا لتحقيق الإصلاح» ، وعن تلك المبادرة تقول قائدة المدرسة فاتن ظافر آل الحارث : المشروع خيري وإنساني نحاول من خلاله مد يد العون لهذه الفئة وتقديم خدمات مساندة لهم ، وزرع حب عمل الخير والتطوع في نفوس طالباتنا ، وتحقيق الشراكة المجتمعية ، أمّنا من خلاله كسوة شتوية متكاملة للنزيلات ومستلزمات نظافة شخصية ، وتضيف آل الحارث قدمت فكرة المبادرة الوكيلة الاستاذة/ بشارة أحمد صمع وتم عرضها على منسوبات وطالبات المدرسة وتوضيح بأن المشاركة اختيارية وليست إجبارية ، وقد تمت مساهمة عدد من منسوبات المدرسة ، وكذلك مشاركة مجموعة من الطالبات، وتم شراء وتأمين الكسوة الشتوية وتجهيزها وترتيبها بحقائب خاصة من قبل منسوبات المدرسة بمشاركة الطالبات ، وتواصلت المدرسة مع القسم النسائي للجنة تراحم بالمنطقة لتسليم الكسوة للنزيلات ، وقدمت قائدة المدرسة شكرها لكل من ساهمت وتعاونت لنجاح هذا المشروع .
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