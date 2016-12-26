إيماناً منها بمقولة (العقل السليم في الجسم السليم) وتعزيزاً لمفهوم الغذاء الصحي لدى الطالبات، قامت متوسطة المقرح بأملج برعاية المعلمتين ديما الرفاعي وهنية العلاطي وتحت إشراف القائدة التربوية حامدة الحمدي بتنظيم يوم الغذاء الصحي تحت عنوان (صحتي في غذائي). وقد تم توزيع الإفطار الصحي على الطالبات، كما قامت المرشدة الصحية/ ديما الرفاعي بشرح مفهوم الغذاء الصحي وأهمية أن يشتمل على العناصر الغذائية المهمة لصحة الجسم والتأكيد على ضرورة تناول وجبة الإفطار لما لها من دور كبير في مساعدة الطالبات على أداء مهامهن اليومية بنشاط وكذلك مساعدتهن على التركيز والاستذكار الجيد خلال يومهم الدراسي، كما قامت كذلك بالتنبيه على ضرورة الابتعاد عن الغذاء الغير صحي وشرح مفهوم الغذاء غير الصحي والآثار السلبية التي تنتج عن تناوله. وقد استمتع الطالبات بالاستماع لعدد من النصائح المفيدة حول الصحة والغذاء وكيفية اختيار الصحي المحتوي على كامل العناصر الغذائية الضرورية لصحة الجسم. وفِي الختام قامت المعلمتان ديما الرفاعي وهنية العلاطي بتوزيع وجبات الفطور الصحي على الطالبات وكذلك بتوزيع الفاكهة الطازجة والألبان.
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