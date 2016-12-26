وجه وزير التعليم د. أحمد بن محمد العيسى شكره وتقديره لمدير عام التعليم بمنطقة تبوك د.عمر بن أحمد الشريف وفريق عمل إدارة التخطيط بتعليم منطقة تبوك نظير جهودهم في تطوير مهارات وقدرات ومعارف منسوبي الإدارة في مجال التخطيط التشغيلي ومؤشرات قياس الأداء.
جاء ذلك في خطاب شكر وتقدير قدمه وزير التعليم لمدير عام التعليم بمنطقة تبوك ثمن فيه ما تقدمه الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك من برامج تدريبية وفعاليات في مجال التخطيط التشغيلي ومؤشرات قياس الأداء للقيادات التعليمية والمشرفين والمشرفات تحقيقاً لبناء الخطة التشغيلية للعام 1437 /1438 في ضوء الأهداف العامة ومؤشرات قياس الأداء في برنامج التحول الوطني 2020 مشيدا بجهود إدارة التخطيط في تعليم تبوك على جهودهم المميزة التي تسهم في رفع كفاءة العمل وزيادة الإنتاجية وتحسين الأداء لتحقيق الأهداف المنشودة.
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