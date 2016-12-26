تم تكريم الدكتور. ناصر بن سعود الريس، من جامعة الإمام عبدالرحمن الفيصل
من قبل سمو أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد
وذلك لفوزه بأحد جوائز مؤسسة الكويت للتقدم العلمي لعام 2016، وهي «جائزة أنور النوري» لأفضل اطروحة دكتوراه في التربية في العالم العربي، محققاً المركز الثاني عن أطروحته ، والتي كانت بعنوان:
الاعتماد المدرسي في مراحل التعليم العام بالمملكة العربية السعودية
وتم ذلك خلال حفل جوائز مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، والذي أقيم يوم الأربعاء الماضي في قصر بيان بدولة الكويت
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