في يوم الاثنين الموافق ١٤٣٨/٣/٢٠ وبالتنسيق مع إدارة سوق الحجاز بمكة قام معلمو التربية الخاصة بمدرسة زمزم الابتدائية بمكة وبرفقة أبنائهم الطلاب بتنفيذ رحلة ترفيهية لأبنائهم الطلاب في مدينة الألعاب ( فن لاند ) بالسوق .
استمتع الطلاب بقضاء وقتا ممتعا في المدينة ثم تناولوا وجبة الإفطار في السوق وذلك تحت إشراف معلميهم أ/ عماد السواط أ/ احمد السلمي أ / عمر الثبيتي أ/ وديع الرحيلي .
كان ذلك ضمن خطة رائد النشاط بالمدرسة أ/ صالح السلمي وبتوجيه مباشر من قائد المدرسة أ/ عامر اللحياني ووكيلها أ / إبراهيم الحربي .
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