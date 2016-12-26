نظمت مدرسة أبو عبيدة بن الجراح المتوسطة بالدمام ، صباح يوم الأحد الموافق 26 / 3 / 1438هـ ، مبادرة ” كسوة الشتاء ” والتي شارك بها منسوبو المدرسة من معلمين وإداريين و أكثر من 400 طالب ، والتي تهدف إلى نشر ثقافة العمل التطوعي، وتوظيفه بالأسلوب الأمثل في خدمة المجتمع.
وبينً قائد المدرسة محمد بن سعود السبيعي ، أن المدرسة جزء لا يتجزأ من المجتمع السعودي، فإننا نحرص باستمرار على مد يد العون بمبادرات على مدار العام من شأنها دعم المجتمع ,وأضاف ، هذه المبادرة تأتي انطلاقاً من رؤية المدرسة نحو تحقيق مبدأ التكافل بين أفراد ومؤسسات المجتمع وتضافراً معها، وتوجه بالشكر لجمعية دار الخير الخيرية ، الشريك المجتمعي للمدرسة على مساهمتها في هذه المبادرة ، كذلك لطلاب المدرسة على تفاعلهم ومساهمتهم الإنسانية وتمنى الأجر والمثوبة للجميع.
من جهته أوضح وكيل المدرسة للشؤون التعليمية والمدرسية المشرف على البرنامج أنور الغامدي ، بأن مبادرة ” كسوة الشتاء” تأتي ضمن البرامج التي تنفذها المدرسة والتي تأتي تعزيزاً لمبدأ التكافل الاجتماعي بين أطياف المجتمع ، والتي تهدف إلى توفير الملابس الشتوية للطلبة الأيتام والمحتاجين.
يذكر بأن ” كسوة الشتاء ” وجدت تفاعلاً من أسر الطلاب ، حيث توافد أولياء أمور الطلاب منذ وقت مبكر ، للتبرع وإنجاح المبادرة التي تأتي من إحساس الطلاب أنفسهم بعمل الخير ، معتبرين ذلك واجبًا إنسانيًا ودينيًا يحتَّم عليهم الوقوف إلى جوار إخوانهم المحتاجين.
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