أكد سمو الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية ، أن مشاريع الخير التي دشّنها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في زيارته للمنطقة الشرقية ستؤتي ثمارها قريبًا، والتي تحمل التطور والبناء والنماء.
وقال: “إن مملكتنا تسعى نحو تنمية شاملة ومتوازنة نحو غد مشرق ومستقبل واعد، ولن يتحقق هذا إلا بعقولكم وسواعدكم، والعمل الجاد المخلص في سبيل النجاح والتميز”، معربًا عن سعادته بالمتميزين الذين حققوا الصدارة في مجالات مختلفة، وأنهم الوجه المشرق والنواة الحقيقية للنمو .
جاء ذلك خلال كلمة القاها سموه ، مساء أمس الأحد، في الحفل السنوي لإدارة تعليم الشرقية، بحضور عدد من منسوبي التعليم بالمنطقة ووجهاء وأعيان المنطقة من مسؤولين وعسكريين ،وذلك في فندق الشيراتون بالدمام .
وعبَّر أمير المنطقة الشرقية ، عن اعتزازه بالطلاب والطالبات المتفوقين، الذين تميّزوا في مجالات مختلفة، مؤكدًا أن ما توليه الحكومة من متابعة لقطاعات الدولة كافة، والتعليم على وجه الخصوص؛ ليبرز أهمية هذا القطاع في بناء الإنسان، واستثمار طاقاته.
وأوضح مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية الدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم المديرس إلى أن هذا الحفل يتزامن مع ميزانية الخير والنماء التي بلغ نصيب التعليم منها 200 مليار ريال، وهي أكثر من 22% من المصروفات العامة للدولة؛ الأمر الذي يؤكد أن حرص القيادة في الاستثمار الحقيقي للإنسان، هو المكسب الحقيقي لهذا الوطن في عصر المعرفة المتجددة.
ثم ألقى الأستاذ إبراهيم الشهري المدير الإقليمي لبنك الرياض بالمنطقة الشرقي كلمة الداعمين ، حيث نوه فيها برعاية سمو أمير المنطقة الشرقية للحفل السنوي لتعليم المنطقة الشرقية، معرباً عن اعتزازه بالمشاركة في الحفل الذي يعكس بجلاء تام قيمة العلم كتاجٍ يعلو فوق هامات الأولويات في هذا الوطن المعطاء، ويستحوذ على مكانته الرفيعة من دعم ورعاية القيادة الحكيمة .
بعد ذلك قام أمير المنطقة الشرقية بتكرَّيم الطلاب والطالبات المتميزين الذين حققوا المراكز المتقدّمة في شتى المجالات العلمية في المملكة وخارجها، والرعاة والداعمين لجائزة الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية للأداء المتميز في دورتها الرابعة، لعام 1436 / 1437، في فئات المكتب، والإدارة المتميزة، والمدير المتميز، وفئة المدرسة والمديرة المتميزة، وفئة المشرف التربوي المتميز، والموظف الإداري المتميز، والمعلم المتميز، والطالب المتميز، كما ستحظى جائزة التميُّز الرقمي في دورتها الثالثة والرابعة بفروع الحكومة الإلكترونية والتطبيقات الحاسوبية الطلابية بالتكريم، بالإضافة لجائزة عبد الله فؤاد لتعزيز القيم في دورته الأولى، لعام 1436/1437، في فئات المدرسة المتميزة، والدراسات والبحوث، وفئة المعلم والطالب، ومدرسة الحي والأسرة.كما سيتم تكريم شركاء النجاح لإدارة تعليم المنطقة الشرقية، وهم: أمانة المنطقة الشرقية، والهيئة الملكية بالجبيل، وشركة أرامكو السعودية، وغرفة الشرقية، وسايتك، والشؤون الصحية، ومكافحة المخدرات، ومرور المنطقة الشرقية، وهيئة الرياضة، وجريدتي اليوم والشرق، وشركة حمد الحصيني الخيرية، والمكتب التعاوني بجنوب الدمام، وغراس، وشركة الجبر، وبنك الرياض، أما بالنسبة لداعمي الجوائز المكرّمين، فهم شركة سمو التي رعت جائزة الإدارة للأداء المتميز، وشركة عبد الله فؤاد التي دعمت جائزة عبد الله فؤاد لتعزيز القيم، وشركة العبد الكريم القابضة التي دعمت جائزة التميُّز الرقمي.
وفي نهاية الحفل ، تسلّم سمو الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز ، درعًا تذكارية بهذه المناسبة قدّمه مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية .
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