في حين أدى 170 طالبا من طلاب المرحلة الثانوية اليوم اختبارات الأولمبياد الوطني للمواد العلمية في مادة الرياضيات الذي نفذته الإدارة العامة للتعليم بالطائف ممثلة في قسم النشاط العلمي بإدارة النشاط الطلابي وقف مساعد المدير العام للشؤون التعليمية الأستاذ فهاد الذويبي على سير الاختبارات التي أقيمت على مسرح الإدارة بحي الفيصلية.
ووجه الذويبي مدير إدارة النشاط الاستاذ سامي العصيمي وجميع مشرفي البرنامج بتهيئة الظروف الملائمة لأداء الاختبار.
وأكد الذويبي على أهمية مشاركة الطلاب في هذه المنافسات متمنيا للطلاب التوفيق في تحقيق المراكز المتقدمة.
يذكر أن اختبارات طلاب المرحلة الثانوية في الأولمبياد تتواصل في بقية المواد العلمية خلال اليومين القادمين. وقال مدير عام التعليم الدكتور محمد بن حسن الشمراني أنه تم إعداد خطة عمل مسبقا لإنجاح الاولمبياد الذي يشارك فيه نحو 1500 طالب من مختلف المراحل وتمنى لأبنائنا الطلاب التوفيق والنجاح المستمر بإذن الله تعالى حتي يكونوا عقولا منتجة وسواعد بانية لبناء حضارتهم وحضارة وطنهم.
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