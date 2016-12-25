أشاد وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى بالإجراءات التي نفذتها الإدارة العامة للتعليم بالطائف ممثلة في إدارة التخطيط والتطوير لبناء الخطة التشغيلية للعام الحالي وما تضمنته من برامج تدريبية وفعاليات في مجال التخطيط التشغيلي ومؤشرات قياس الأداء للقيادات التعليمية والمشرفين والمشرفات تحقيقا لبناء الخطة في ضوء الأهداف العامة ومؤشرات قياس الأداء في برنامج التحول 2020.
ووجه العيسى خطاب شكر وتقدير لسعادة المدير العام للتعليم بالطائف الدكتور محمد الشمراني معربا مشيدا فيه بجهود الزملاء والزميلات في إدارة التخطيط على هذه الجهود المميزة والعمل الجاد نحو تطوير مهارات وقدرات ومعارف منسوبي الإدارة في مجال التخطيط التشغيلي ومؤشرات قياس الأداء، مما سوف يسهم في رفع كفاءة العمل وزيادة الانتاجية، وتحسين الأداء لتحقيق الأهداف المنشودة لتطوير التعليم ومساهمته الفاعلة في تحقيق رؤية المملكة 2030.
الجدير بالذكر أن إدارة التخطيط والتطوير تبنت عدد من البرامج والفعاليات الموجه لقيادات التعليم والمشرفين التربويين والمشرفات وتم بناء الخطة الاستراتيجية للإدارة وفق معايير مختلفة.
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