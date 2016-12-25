أصدرت ثانوية الفواز “مقررات” التابعة لمكتب التعليم بأحد رفيدة ، العدد الأول من مجلة “الحرف الخالد “وذلك بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية .
وأوضح المنسق الإعلامي بالمدرسة الأستاذ محمد الريثي، أن هذه المجلة تمثل برنامجا متكاملا ،تم الإعداد له والعمل عليه منذ وقت طويل، ليخرج بهذه الصورة التي تليق بلغة الخلود، وقد اشتملت على العديد من الكلمات والأنشطة الثقافية المتميزة .
وأشار الريثي إلى إطلاق العديد من المشاريع والمبادرات التي تصب في تعزيز انتشار اللغة العربية، كما كرمت المجلة شخصية خدمت اللغة العربية وذلك من خلال إطلاق “شخصية العام المبدع عيسى جرابا” .
وأضاف : تضمنت المجلة “مسابقة العدد “والتي تنطلق على حساب المدرسة وهي مسابقة خاصة بمحتوى العدد الأول .
من جهته , عبر قائد الثانوية الأستاذ محمد مشبب آل ظافر، عن شكره وتقديره الكبير للداعم الرسمي لهذه المجلة ” لجنة التنمية الاجتماعية بمحافظة أحد رفيدة “وكل من ساهم وشارك من طلاب ومعلمين، في نجاح هذا العدد ،مشيرا على أ، وأن كل ما قدم من خلال هذه المجلة يأتي خدمة اللغة العظيمة .
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