برعاية كريمة من معالي وزير التعليم الدكتور . أحمد العيسى أُقيم لقاء قادة فطن تحت شعار ( بناء الاتجاهات وتعزيز الثوابت الوطنية( لمدة يومين من 15 – 16 / 3 / 1438هـ .
وقد شاركت إدارة التعليم بمنطقة المدينة في هذا اللقاء ممثلة بمساعد مدير التعليم للشؤون التعليمية للبنات ونائبة رئيس اللجنة التنفيذية لبرنامج فطن الأستاذة / مريم بنت عقيل الجهني , والمنسق العام للبرنامج الأستاذ/ وليد الراجح ومنسقة ( البنات ) الأستاذة / سارة السناني .
اشتمل اللقاء على عدة جلسات تضمنت عرضاً لكل من منجزات إدارة برنامج فطن ومجموعة من أوراق العمل ومُبادرات مقدمة من الإدارات التعليمية ومنجزات برنامج فطن بإدارات التعليم في ضوء مؤشرات الأداء ومن ثم تكريم الإدارات المقدمة للمُبادرات واختتم بتقديم التوصيات.
هذا وقد صاحب اللقاء إطلاق حقيبة وطني انتمائي , وشارك منسق عام فطن ومنسقة (البنات ) بالمدينة في برنامج تدريبي عن قياس مقدرة المشرفين التربويين على قيادة برنامج فطن باعتماد منهجية وتقنيات Trasformology .
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