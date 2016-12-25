شاركت ( 90 ) منسقة وميسرة للبرنامج الوقائي الوطني للطلاب والطالبات فطن في حضور برنامجي ( المهارات الإعلامية الناقدة ) و ( وطني انتمائي ) بوادي الفرع بتعليم المدينة للعام 1437 / 1438 هـ في كل من مجمع الحمنة التعليمي ، ومتوسطة اليتمة ، ومجمع تحفيظ الفقير ، وابتدائية وادي ريم بقيادة المُدربات / نوف الشريف ، حنان العمري ، أمل المولد ، منى الحاسري .
انطلقت خطة التدريب بتشكيل أربع لجان موزعة على أربع مقرات لكل مقر له لجنة تدريبية وقد اشرفت على التدريب في جميع المقرات الأستاذة/ حنان العمري .
تناولت المُدربات المحاور التالية من تعريف المُشاركات بوسائل الإعلام المختلفة و الإعلام الجديد من حيث ظهورها ومراحل تطورها واختلافاتها ووسائل الاستفادة من محتواها وسبل الوقاية من سلبياتها، وحماية المستهدفين من الأفكار الهدامة ، كما سعى برنامج المهارات الإعلامية الناقدة إلى تنمية المهارات والقدرات في التعامل مع كافة وسائل الإعلام ، إضافة إلى تدريب المُستهدفات على تحليل الرسائل الإعلامية المباشرة والخفية لتنمية المهارات الإعلامية الناقدة لديهم كذلك ناقشن في برنامج ( وطني انتمائي ) طبيعة الفكر الضال ( ماهية الفكر الضال ، أسبابه ومراحل تطوره في الفرد والسمات الناتجة منه ) ، ومفهوم الذات والوقاية من الفكر الضال ( تأثير الذات بالفكر الضال وطرق التعامل معها ) ، ومواجهة الفكر الضال ( مهارات معرفية لتدعيم الفكر السوي لمواجهة الفكر الضال ). شمل البرنامجين على عدداً من الجلسات و الأمثلة والنماذج والتمارين الفردية والجماعية تفاعلت مع محتواها المُتدربات . اختتم البرنامجين على تقديم شهادات الشكر والتقدير للمُتدربات .
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