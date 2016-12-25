عقدت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ممثلة بمكتب التعليم الأهلي ورشة عمل بالتعاون مع شركة تطوير وأمانة العاصمة والتعليم الأهلي تحت عنوان بدائل وحلول المباني المصممة لأغراض غير تعليمية . وذلك في ظل توجه وزارة التعليم نحو تشجيع التوسع في الاستثمار في قطاع التعليم الأهلي على ضوء رؤية المملكة العربية السعودية ٢٠٣٠ وبرنامج التحول الوطني ٢٠٢٠.
هذا وقد نوقش خلال الورشة البدائل والحلول المتاحة للتغلب على المعوقات التى تواجه المستثمرين. وتحويل مدراسهم ذات المباني الممصممة لأغراض غير تعليمية لمباني تعليمية. وهو ما سينعكس بشكل إيجابي على جودة العملية التعليمية، و يحقق رضا المستفيدين من أولياء أمور وطلاب المدارس الأهلية والأجنبية .
وتم عقد اللقاء بمشاركة كل من الدكتور عبدالرحمن البريدي المدير التنفيذي لشركة تطوير المنطقة الغربية المهندس معاذ الغامدي ممثل لشركة تطوير، والمهندس ياسر ريّس أمانة العاصمة المقدسة للاستثمار، المهندس جميل بندقجي من أمانة العاصمة النفع العام، فهد غرم الله الزهراني مدير التعليم الأهلي، طالع محمد عسيري مدير إدارة خدمات المستفيدين بإدارة التعليم الأهلي، الدكتور موفق حريري رئيس اللجنة الوطنية مع عدد من المستثمرين وملاك المدارس كما تم جرى خلال الورشة طرح عدة مقترحات وتوصيات عملية.
Copyright © 2016 www.m3llm.net All Rights Reserved.
حاصلة على ترخيص اعلامي رقم :ش1 1839
المشاركات والتعليقات المنشورة باسماء اصحابها او باسماء مستعارة لاتمثل الرأي الرسمي لصحيفةالتعليم الإلكترونية بل تمثل وجهه نظر كاتبها