حصدت طالبات المنورة مراكز متقدمة و متميزة فقد حققت الطالبات ثلاث ذهبيات و ثلاث فضيات جاء ذلك في التصفيات الوطنية الختامية للمشروع الوطني للثقافة و الفنون – فرع الفنون (مسابقة الخط العربي و الزخرفة الإسلامية) و الذي اختتم صباح الأربعاء 22 / 3 / 1438 هـ بحضور مديرة إدارة النشاط الفني و المهني في الإدارة العامة لنشاط الطالبات الدكتورة منال بنت عبد الكريم الرويشد و مساعدة المدير العام للشؤون التعليمية (بنات) الأستاذة مريم بنت عقيل الجهني و وسط جمع كبير من مشرفات عموم الإدارة العامة لنشاط الطالبات بالوزارة و مديرات إدارات نشاط الطالبات في المناطق المشاركة في التصفيات و القيادات التعليمية بالمدينة و الطالبات المشاركات و الأمهات .
وقد فازت الطالبة نورة مروان شفيق ناظر من طالبات التربية الخاصة في المتوسطة (40) ذهبية المركز الأول في الخط العربي .
و فازت الطالبة غداف عبد الرحمن البلوي من ثانوية التحفيظ ( 3) بذهبية المركز الأول في الزخرفة الإسلامية .
و الطالبة رنيم نايف المغذوي من المتوسطة (48) بفضية المركز الأول في الزخرفة الإسلامية
كذلك فازت الطالبة أفكار بدر عبد العال من الابتدائية (46) بذهبية المركز الثاني “حروفيات ” .
و الطالبة ابتهال عبدالله الحربي من الابتدائية ( 106) بفضية المركز الثالث في “حروفيات “.
و فازت أيضاً الطالبة رزان عبد الله الزهراني من الثانوية (48) بفضية المركز الثاني في البحث العلمي .
و من جهته هنأ سعادة مدير عام التعليم بالمدينة الأستاذ ناصر بن عبد الله العبدالكريم جميع من كان خلف هذا الإنجاز المتميز من الزميلات في التخطيط و التنظيم و التنفيذ بداية من قائدة الفريق المساعدة للشؤون التعليمية ومديرة إدارة نشاط الطالبات الأستاذة ليلى العمري و منسقة المشروع مشرفة النشاط الأستاذة رائدة بدوي و كافة الإدارات و بارك للطالبات الفائزات هذا الإنجاز المستحق لهن مبدياً اعتزازه و فخره بما تحقق و متمنياً التوفيق و السداد للجميع .
Copyright © 2016 www.m3llm.net All Rights Reserved.
حاصلة على ترخيص اعلامي رقم :ش1 1839
المشاركات والتعليقات المنشورة باسماء اصحابها او باسماء مستعارة لاتمثل الرأي الرسمي لصحيفةالتعليم الإلكترونية بل تمثل وجهه نظر كاتبها