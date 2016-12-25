أقامت معلمات الحاسب في الثانوية الرابعة بالحوية يوم الأحد الموافق ٣/١٢ بقيادة قائدة المدرسة الاستاذة مريم الغامدي بتفعيل حدث ساعة البرمجة على مستوى منطقة تعليم الطائف وتشرفت الاستاذه هند زرقي بمشاركتهن في هذا الحدث وإلى جانبها رئيسة شعبة الحاسب الالي الاستاذه فايقة الشريف ومشرفات الحاسب الآلي الاستاذتين ليلى سلمان وأمل وزنة
وقد شاركت في هذا الحدث مجموعة من الطالبات من كل المراحل وايضاً المعلمات واستعرضن اهمية البرمجة ولغاتها ولغة الحاسب الأساسية
وكيفية البرمجة اليدوية بدون كمبيوتر
وشارك جميع الحضور في الدخول على موقع hour of code وحصلن على شهادات
واختتم الحدث بأهمية استغلال مهارات وطاقات أبناء هذا الوطن المعطاء في بنائه والوصول به إلى أعلى المراتب.
وقد شاركت في هذا الحدث مجموعة من الطالبات من كل المراحل وايضاً المعلمات واستعرضن اهمية البرمجة ولغاتها ولغة الحاسب الأساسية
وكيفية البرمجة اليدوية بدون كمبيوتر
وشارك جميع الحضور في الدخول على موقع hour of code وحصلن على شهادات
واختتم الحدث بأهمية استغلال مهارات وطاقات أبناء هذا الوطن المعطاء في بنائه والوصول به إلى أعلى المراتب.
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