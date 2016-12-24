احتفى قسم نشاط الطالبات بتعليم القنفذة يوم الثلاثاء 21/ 3/ 1438هــ باليوم العالمي للغة العربية تحت شعار (عربي أنا ) وأقامت معرضًا خاصًا بهذه المناسبة بحضور وكيلة الكلية الجامعية بالقنفذة د.نوير باجابر والمساعدة للشؤون التعليمية أ.السالمة الشنقيطي وعدد من رئيسات الأقسام والمكاتب والمشرفات التربويات وقائدات المدارس والمعلمات والطالبات المشاركات في الورش والفعاليات في مقر الثانوية الأولى بالقنفذة .
هذا وقد بدأت الفعاليات بالذكر الحكيم ثم السلام الملكي ثم كلمة قائدة الثانوية الأولي بالقنفذة أ. سلمى عثمان رحبت بالضيفات الكريمات وأوضحت في كلمتها أن اللغة العربية لغة الحضارة والعلوم والإبداع على مر العصور وشكرت لجميع الحاضرات تجاوبهن وتلبية الدعوة .
بعد ذلك كانت كلمة مدير التعليم الدكتور محمد الزاحمي والذي قال في كلمته التي ألقاها عبر الهاتف الجوال أن هذا اليوم مميز للاحتفاء باللغة العربية لغة القرآن الكريم فهي مصدر عزنا وفخرنا وواجب علينا أن نعتز بها ونغرس حبها لدى أبناءنا والابتعاد باللغة العربية عن كل ماهو دخيل عليها ثم أثنى سعادته على ما لاحظه بالأمس من عناية فائقة بالمعرض المصاحب لهذا الاحتفاء وشكر شكرًا جزيلَا كل من شارك في المعرض وخص بالشكر المساعدة والأخوات الرئيسات وقائدة الثانوية الأولى على الجهود المميزة والمبذولة .
توالت بعد ذلك الفقرات فكان أوبريت (عربي أنا ) لطالبات الثانوية الأولى بمشاركة الطالبة إيلاف الشمراني من الابتدائية الرابعة ثم فقرة تعريفية بالورش أ. عبادة الزبيدي بعدها ورقة عمل قدمتها سعادة المساعدة أ.السالمة الشنقيطي بعنوان ( أهم الجهود التي تبذلها الدولة في تعزيز انتشار اللغة العربية محليًا ودوليًا )والتي عبرت في مطلع ورقتها عن سعادتها وسرورها في هذا اليوم الخاص للاحتفاء باليوم العالمي للغة العربية وهي التي حفظها الله بحفظ كتابه الكريم (إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ) وشكرت للجميع الجهود المبذولة وسلطت الضوء في طرحها على إبراز جهود المملكة في تعزيز انتشاراللغة العربية حيث هي اللغة المعتمدة للدولة واهتمامها بتدريس مواد اللغة العربية في جميع المراحل وانشاء مراكز لخدمة اللغة العربية ونشرها في الداخل والخارج ودعت في ختام ورقتها لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بالحفظ والتأييد ولولي العهد وولي ولي العهد وكافة الأسرة الحاكمة وأن يديم على هذه البلاد نعمة الأمن والأمان .
جاء بعدها ورقة عمل بعنوان (التعريف بالاسهامات العلمية للغة العربية في الفكر الإنساني المعاصر) لسعادة / وكيلة الكلية الجامعية بالقنفذة د. نوير باجابر وبينت أن من أهم الاسهامات الاهتمام بالترجمة ونشر الكتب المترجمة في اللغة العربية فهي لغة عالمية كما أوضحت في ورقتها أن الترجمة لها أهميتها في نقل المعارف والعلوم وتشجع البحث العلمي وتعبر عن التحول السريع الذي يعيشه العالم كما تضمن التواصل الهادف مع الآخرين وركزت على الاعتزاز باللغة العربية والفخر بها ومحاسبة أنفسنا عند تقصيرنا في استخدامها .
تلتها ورقة عمل (جهود إدارة القنفذة في تعزيز انتشار اللغة العربية الفصحى وممارساتها ) لراعية ومنظمة هذا الاحتفاء رئيسة قسم نشاط الطالبات أ. درويشة النغيص وركزت في ورقتها على أهمية هذه المناسبة الغالية وذكرت أهم أنشطة قسم النشاط في هذا الجانب من خلال عدة برامج يوليها قسم نشاط الطالبات عنايته مثل ملتقى شباب مكة والذي نفذ على مدار خمس سنوات وكانت إدارة القنفذة تحصد خلال فعالياتة من مركزين إلى ثلاثة كل عام ، ومشروع الخط العربي وكذلك مشروع المهارات الأدبية وأشادت بالمشاركة الوزارية للطالبتين أسماء الخالدي ، ريم الحادثي من مكتب حلي وفوزهما على مستوى الوزارة وختمت بمشروع وزاري جديد وهو أولمبياد اللغة العربية .
وبعد ذلك كانت ورقة عمل ( الفصحى لغة الخطاب والتخاطب المدرسي ) أ. فاطمة حلواني والتي هدفت من خلالها إلى نشر التخاطب باللغة العربية الفصحى بين جميع أفراد المجتمع المدرسي وعدت هذه المناسبة فرصة قيمة لتعزيز هذا الهدف كما شجعت على تنفيذ المسابقات والجوائز وطباعة المجلات التي تخدم اللغة العربية وكذلك تكريم المشاركات والمدارس الفائزة وتفعيل الدور الإعلامي القوي لخدمة أعز اللغات وأشرفها اللغة العربية مصدر فخرنا وعزتنا.
ثم اختتمت أ. فاطمة الغامدي بورقة عمل بعنوان ( انتشار اللغة العربية بين الواقع والمأمول ) طرحت من خلال ورقتها كيفية انتشار اللغة العربية في البلدان التي دخلتها وركزت على أهمية العودة للغة العربية .
بعد ذلك تشرفت ورش العمل بمرور وتفقد د.نوير باجابر والمساعدة واستمعن لشرح مبسط عن كل ورشة من قبل قائدات الورش وبعدها فقرة التكريم ، ثم تجولت سعادة المساعدة في المعرض الخاص بهذه المناسبة وتجول الحضور كما طافت لجنة تقييم اعمال ومشاركات المكاتب والأقسام على جميع أركان المعرض وفق الاستمارات المعدة لذلك .
والجدير بالذكر أن المعرض في مساء الإثنين 20 ربيع الأول 1438 حظي بزيارة مدير التعليم الدكتور محمد الزاحمي ومرافقيه متجولا في أركان المعرض للاطلاع على أعمال مدارس المحافظة والأقسام النسائية المشاركة وقد سرته الإنجازات المعروضة مدونا شكره وتقديره لكل من أنجز وساهم في نجاح المعرض .
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